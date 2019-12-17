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فظيع/تفاصيل الجريمة التي هزت المنستير: أب يقتل ابنته بساطور ويُعنف زوجته..

2019/12/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اهتزت امس الإثنين، منطقة بوضر من بلدية بنان بوضر من ولاية المنستير على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها طفلة الـ 14 سنة على يد والدها من مواليد 1975 حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

وفي تفاصيل الواقعة أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير في تصريح لشمس اف ام، أن الأب أصيل منطقة الهبيرة من ولاية المهدية أقدم على قتل ابنته بعد أن ضربها بواسطة ساطور على مستوى الرأس واليد وقام بتعنيف زوجته التي تم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة وقام بتسليم نفسه لوحدات الحرس الوطني ببنان.

وأكد بن جحا أن قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير تحولا على عين المكان وأذنا بفتح تحقيق لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

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