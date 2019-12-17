2028 مليون دينار مصاريف الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتغطية كلفة العلاج خلال سنة 2019

بلغ حجم مصاريف الصندوق الوطني للتأمين على المرض في اطار المساهمة في تغطية كلفة العلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين 2028 مليون دينار خلال سنة 2019 وفق ما أفاد به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الثلاثاء.

وأضاف الطرابلسي خلال ندوة صحفية بمقر الحكومة بالقصبة أن الصندوق قام بصرف نسبة 43 بالمائة من نفقات العلاج لفائدة مسدي الخدمات الصحية بمؤسسات القطاع الخاص و57 بالمائة لفائدة مسدي الخدمات الصحية بالقطاع العمومي.

ولفت في سياق آخر الى أنه سيتم عشية اليوم عقد جلسة بالوزارة حول العلاقة التعاقدية بين الصندوق ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص في اطار الاتفاقيات القطاعية على أن يتم عقد جلسة لاحقة تجمع كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص وذلك في اجابة على سؤال بشأن قرار الوزارة اثر إعلان تنسيقية نقابات المهن الطبية بالقطاع الخاص تمسكها بعدم تجديد الاتفاقيات القطاعية مع “الكنام” إلا بعد تعديلها.

وبخصوص تسوية ملف عملة الحضائر أكد الطرابلسي أنه تم اعداد مشروع اتفاق شامل لهذا الملف مع الاتحاد العام التونسي للشغل مبينا أن من مهام الحكومة المقبلة النظر في الاعلان عن هذا الاتفاق وكيفية تطبيقه.

كما شدد على ضرورة الشروع في اصلاح المؤسسات العمومية بالنظر الى امكانياتها الهائلة في المساهمة في التشغيل ودفع الاستثمار معتبرا أن الاصلاح يجب أن يعتمد التشاركية والحوار مضيفا في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يمكنه أن يحتضن نقاشات ومشاورات هذا الاصلاح في اطار التوافقات بين الاطراف الاجتماعية.