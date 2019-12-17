هام/ آخر مستجدّات مشاورات رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي

قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات التي يجريها رفقة الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب أفرزت توافقا بخصوص تركيبة الحكومة الجديدة.

وأكد بن مبارك في تصريح إعلامي عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بدار الضيافة بقرطاج، أنه قد أجرى رفقة الحبيب بوعجيلة وهيثم القنوني محادثات مع أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وحركة الشعب في إطار مبادرة لتقريب وجهات النظر فيما يخص تركيية الحكومة.

وبين بن مبارك حصول اتفاق وتقارب في وجهات النظر بين هذه الأحزاب فيما يخص تشكيلة الحكومة، مبرزا أنه قد تم ليلة البارحة تحقيق تقدم كبير فيما يخص تشكيل الحكومة باعتبار أن حزب التيار الديمقراطي أعلن البارحة عودته إلى المشاورات على أرضية عروض سياسية أصبحت مهمة بالنسبة له وتحتاج إلى تدقيقات، وفق قوله.

وقال إن التقارب في وجهات النظر يتعلق باتفاقات حول تشكيل الحكومة حول هذه الأرضية السياسية، مشيرا إلى وجود مقترحات جديدة.