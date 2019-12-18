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خالد عبيد لـ”المصدر”: الجملي سيتمكن من تشكيل حكومته..وضم التيار الديمقراطي سيخلق حولها حزام سياسي قوي”…

2019/12/18 الأولى, سياسة, هاجر كريمي

في قراءة لمسار مشاروات تشكيل الحكومة التونسية الذي شهد تعثرا بعد انتهاء الاجال الدستورية الاولى المحددة بشهر وانطلاق مشاورات جديدة شملت مجددا احزاب اعلنت انسحابها في وقت سابق على غرار التيار الديمقراطي رجح الأستاذ الجامعي والمؤرخ خالد عبيد ان يتمكن الجملي من تشكيل حكومته في ساعات القادمة.

وقال المؤرخ التونسي خالد عبيد في حديث مع  “المصدر” “اعتقد ان رئيس الحكومة المكلف سيتمكن في الساعات القادمة من تشكيل حكومته لان المشكل لا يكمن في من سيكون في هذه الحكومة من وزارء بقدر ما ان هناك رغبة حقيقة لدى الجملي ومن وراءه النهضة في جلب التيار الديمقراطي”..

وبين عبيد ان ضم التيار الديمقراطي للحكومة من شأنه ان يعزز صف الحكومة ويخلق حزام سياسي قوي حولها ويعزز كذلك صف حركة النهضة في البرلمان وحتى على مستوى الراي العام الداخلي والخارجي.

وتابع المتحدث في ذات السياق ان هذا هو السبب الذي دفع الجملي الى ان طلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة.

واكد عبيد ان الحبيب الجملي سيعلن عن تشكيلة حكومته في قادم الايام وفق تعبيره.

وتجدر الاشارة الى ان التيار الديمقراطي قد تلقى مقترحا جديدا من الحبيب الجملي للمشاركة في الحكومة.

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