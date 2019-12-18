عاجل/في عملية استباقية: تفكيك خلية ارهابية بالحمامات..وهذه التفاصيل..

أعلنت الصفحة الرسمية للنقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني عن تفكيك خلية ارهابية خلال عملية استباقية وذلك اثر توفر معلومات لدى المصلحة الجهوية لمكافحة الارهاب بنابل مفادها أن عنصر سلفي خطير بجهة الحمامات قام بتكفير أعوان الأمن مع إمكانية تحضيره للقيام بأعمال ارهابية.

وقد تم وفق ما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية للنقابة بعد التنسيق مع وحدات الامن العمومي والنيابة العمومية مداهمة منزله و تم حجز الراية السوداء الخاصة بالتنظيم الارهابي أنصار الشريعة وعدد من الكتب التكفيرية إضافة إلى حجز خرطوشة عيار 9 مم وخراطيش عيار 16 و أزياء عسكرية و سيوف و سكاكين وقوارير مولوطوف.

وبمزيد التحري معه تبين انه تربطه علاقة بعدد 4 عناصر تكفيرية أخرى حيث تم جلبهم والتحري معهم.

وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم من اجل الاشتباه في الانتماء الى تنظيم ارهابي واحالتهم على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الأرهاب لمواصلة الأبحاث.