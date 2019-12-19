قيل أنه سيتولّى وزارة تكنولوجيا الاتصال/ منجي مرزوق يوضّح

تخفيضات تصل الى 35 بالمائة: الشركة التونسية للملاحة تعلن عن انطلاق عملية الحجز لصائفة 2020

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 19 ديسمبر

فيديو/أثار ضجة: مواطنة من سيدي بوزيد تعطي درسا قاسيا للسياسيين..

نجاح عملية زرع قلب بمستشفى الرابطة وعمليتي زرع كلى بسوسة وصفاقس

2019/12/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

نجح قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرابطة بالعاصمة أمس الاربعاء، في اجراء عملية زرع قلب، السابعة من نوعها منذ أفريل 2019 وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لزرع الأعضاء الطاهر قرقاح.

كما تمكن فريقان طبيان بكل من المستشفى الجامعي سهلول بسوسة والمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، من انجاز عمليتي زرع كلى، ليبلغ بذلك عدد عمليات زرع الكلى المنجزة منذ بداية السنة الحالية 76 عملية، حسب ما ذكره قرقاح في تصريح ل(وات) الخميس.

وأفاد أنه تم أخد الأعضاء المزروعة خلال عمليتي زرع الكلى وعملية زرع القلب من شخص متوفى دماغيا الثلاثاء الفارط بمستشفى الطاهر المعموري بنابل، موضحا أن الفرق الطبية تحولت اليه وتمكنت بعد مفاوضات مع عائلة المتوفي من الاتفاق على اجراء عمليات التبرع.

وتضم قائمة الانتظار لدى المركز الوطني لزرع الأعضاء حاليا 10 مرضى ينتظرون عمليات لزرع القلب، في حين يصل عدد المرضى ممن ينتظرون عمليات لزرع الكلى الى حوالي 1605 مريضا، وفق ما صرح به المدير العام للمركز الوطني لزرع الأعضاء.

واعتبر قرقاح أن النجاحات المسجلة مؤخرا لعمليات زرع الأعضاء في تونس هي حصيلة لتضافر الجهود خاصة على مستوى التحسيس ونشر الوعي بأهمية التبرع، مشيدا بدور الاعلام الوطني في نشر ثقافة التبرع في أوساط المجتمع.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn