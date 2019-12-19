بعد تسريب مكالمة هاتفيّة بين سامي الفهري ومريم الدبّاغ: الهايكا على الخط

اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي، أن المكالمة بين مريم الدباغ وسامي الفهري التي تم نشرها على مواقع التواص الاجتماعي، تسريبا خطيرا يكشف عن كيفيّة صناعة المضامين في القنوات الخاصة في تونس.

وأضاف السنوسي في تصريح لـ “الجوهرة اف أم” أن الهايكا ستأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر في تقييمها لقناة سامي الفهري بخصوص قراراتها المستقبلية.

وأوضح أن هذا التسريب الذي تم التأكد من صحته اثبت انتهاج قنوات خاصة طرقا غير قانونيّة ولا أخلاقية لاستغلال التلفزة في أغراض سياسيّة من اجل استخدامها بين الخصوم السياسيين.

وحول التباطؤ في اتخاذ الهايكا القرارات اللازمة، اوضح السنوسي أن هناك اجراءات بعينها لا بد من اتباعها بإشراف متخصّصين من المجال القضائي تفاديا لحصول أي ثغرة عند اصدار القرارات رسميا حتى تصبح نافذة.