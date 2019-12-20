راشد الخياري وميلاد بن دالي يقدمان استقالتهما من كتلة ائتلاف الكرامة

أعلن النائبان عن ائتلاف الكرامة راشد الخياري وميلاد بن دالي، مساء اليوم الخميس، استقالتهما من الكتلة دون توضيح أسباب هذه الاستقالة.

وقال الخياري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه وزميله في كتلة ائتلاف الكرامة ميلاد بن دالي قدما استقالتهما من الكتلة وأن كليهما أودع هذه الاستقالة بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب اليوم.

وكان الخياري نشر على صفحته على فايس بوك، أنه لم يعد منتميا لأي كتلة داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيحتفظ لنفسه بالأسباب ما لم تضطره الأحداث للخروج علنا والبوح بها.

ولم يتسن لـ”وات” الاتصال بالنائب ميلاد بن دالي فيما لم يردّ رئيسها سيف الدين مخلوف على محاولة الاتصال به.

يذكر أن كتلة ائتلاف الكرامة تضم 21 نائبا وحلت في المرتبة الرابعة من حيث الحجم بعد كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس.