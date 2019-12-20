اتصالات تونس تكرّم أعوانها المتقاعدين اعترافا لهم بالجميل (صور و فيديو)

كرّمت اتصالات تونس اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، أعوانها الذين بلغوا سنّ التقاعد بأحد النزل بقمرت.

وقد أشرف الرئيس المدير العام للشركة الوطنيّة اتصالات تونس على حفل التكريم الذي شمل أكثر من 40 عونا وذلك للاعتراف لهم بالجميل.

ومن جانبه قال الفاضل كريّم، الرئيس المدير العام، في تصريح لـ”المصدر” أن هذه المبادرة جاءت في اطار برنامج اجتماعي شامل لاتصالات تونس، يضمّ عددا من الأنشطة الرياضيّة وتكريم التلاميذ النجباء لأبناء موظّفي الشركة وغيرها.

وأضاف كريّم أن هذا التكريم هو اعتراف بالجميل للأعوان الذين أفنوا أعمارهم في خدمة اتصالات تونس و قدّموا جملة من التضحيات في سبيل الارتقاء بشركتهم.

وفي سياق متّصل أكّد الفاضل كريّم أن اتصالات تونس اشتغلت على هيكلتها على مدى سنوات متتالية، مشيرا أن الشركة تملك رؤية استراتيجيّة واضحة على مدى السنوات القادمة مشدّدا أنهم سيعملون على برامج تجاريّة وبرامج تقنيّة وأخرى متعلّقة بالجانب الاداري.

ومن جانبها أكّدت السيدة درصاف بجاوي، المديرة المركزيّة للموارد البشريّة صلب اتصالات تونس أن هذا التكريم يكشف القيمة التي يحضى بها العامل في اتصالات تونس وخاصة المتقاعدين الذي قدّموا الكثير للشركة وخاصّة في السنوات الصعبة.

وأضافت أن اتصالات تونس ستكرّم كافة المتقاعدين ببقيّة الفروع.

هذا وأجمع أعوان اتصالات تونس المتقاعدين في تصريحاتهم لـ”المصدر” أنهم ممتنون لما قدّمته لهم الشركة طيلة سنوات، مشيرين أن اتصالات تونس ساهمت في تنمية رصيدهم المعرفي وفي تكوينهم لعلاقات مهنيّة.