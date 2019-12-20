القبض على 3 أجانب اجتازوا الحدود البرية مع ليبيا نحو تونس خلسة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إيقاف 3 أجانب في ولاية مدنين كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن دورية تابعة لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان،ضبطت أمس الخميس، 3 أشخاص من جنسيات دول إفريقية مجتازين للحدود الليبية التونسية على مستوى المكان المعروف بـ “حقل الزيتون وسبخة البريغة” التابعة لمعتمدية بنقردان من ولاية مدنين.

وأذنت النيابة العمومية، إثر مراجعتها، بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية من اجل دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية.