مروان العباسي: هناك تصور بصدد الدرس لطريقة للعمل بآلية الدفع الإلكتروني الدولي سيتم الكشف عنها قريبا..

أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أن البنك المركزي التونسي يعمل منذ سنة مع البنك العالمي على خدمة الدفع الإلكتروني الدولي الذي من ضمنه ” باي بال” ( آلية دفع عبر الأنترنات في جميع أنحاء العالم توفرها مؤسسة أمريكية ) مشيرا الى ان لديهم تصور يتم العمل عليه والتناقش بخصوصه مع كل من وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والبنك الدولي ومكتب الاستشارات والدراسات ” ارنست اند يانغ” .

وشدد المحافظ على هامش المنتدى المصرفي المغاربي على ان الفكرة بصدد الدرس وسيتم قريبا الكشف الحلول الممكنة للوصول إلى العمل بآلية الدفع الإلكتروني الدولي.