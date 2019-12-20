التيار الديمقراطي يحسم موقفه بخصوص المشاركة في الحكومة..

القبض على 3 أجانب اجتازوا الحدود البرية مع ليبيا نحو تونس خلسة

اتصالات تونس تكرّم أعوانها المتقاعدين اعترافا لهم بالجميل (صور و فيديو)

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم لجمعة 20 ديسمبر

مروان العباسي: هناك تصور بصدد الدرس لطريقة للعمل بآلية الدفع الإلكتروني الدولي سيتم الكشف عنها قريبا..

2019/12/20 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, هاجر كريمي

أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أن البنك المركزي التونسي يعمل منذ سنة مع البنك العالمي على خدمة الدفع الإلكتروني الدولي الذي من ضمنه ” باي بال” ( آلية دفع عبر الأنترنات في جميع أنحاء العالم توفرها مؤسسة أمريكية ) مشيرا الى ان لديهم تصور يتم العمل عليه والتناقش بخصوصه مع كل من وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والبنك الدولي ومكتب الاستشارات والدراسات ” ارنست اند يانغ” .

وشدد المحافظ على هامش المنتدى المصرفي المغاربي على ان الفكرة بصدد الدرس وسيتم قريبا الكشف الحلول الممكنة للوصول إلى العمل بآلية الدفع الإلكتروني الدولي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn