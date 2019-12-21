بطولة الرابطة المحترفة الثانية : فريق قواقل قفصة يفوز على مستقبل المرسى 1- صفر

فاز فريق قوافل قفصة اليوم السبت في ملعب لالة على ضيفه مستقبل المرسى بهدف لصفر ضمن دفعة اولى من مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية ) وسجل الهدف الوحيد للقوافل محمد امين الخليوي في د90 من ضربة جزاء

وانهى فريق قوافل قفصة المرحلة الاولى من البطولة متصدرا مجموعته الثانية برصيد 24 نقطة ومهما كانت نتيجة ملاحقه مستقبل الرجيش (20 نقطة) غدا في صفاقس بملعب 2 مارس مع الملعب الصفاقسي فلا يمكنه اللحاق به .

وفي القصرين تعادل مستقبل القصرين مع امل جربة بنتيجة هدف لهدف . وسجل سليم القاسمي هدف الفريق المحلي وعدل نادر بوعجيلة النتيجة لامل جربة 1-1 في د81

وفي ما يلي النتائج .

المجموعة الثانية

في لالة

قوافل قفصة – مستقبل المرسى 1 – صفر

في القصرين

مستقبل القصرين – امل جربة 1 – 1

الاحد 22 ديسمبر 2019

في حومة السوق

جمعية جربة – نادي منزل بوزلفة الحكم / كريم محجوب

في صفاقس 2 مارس

الملعب الصفاقسي – مستقبل الرجيش الحكم/ اسامة بن اسحاق

في جندوبة

جندوبة الرياضية – الملعب القابسي الحكم/ خالد قويدر

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل – امل حمام سوسة الحكم/ سفيان قطاط

الترتيب

1- قوافل قفصىة 24 11

2- مستقبل رجيش 20 10

3- الملعب القابسي 18 10

4- جندوبة الرياضيية 15 10

5- ملعب منزل بوزلفة 15 10

جمعية جربة 15 10

7- امل جربة 13 11

8- مستقبل وادي الليل 11 10

امل حمام سوسة 11 10

10-مستقبل المرسى 9 11

11-مستقبل القصرين 8 11

12 -الملعب الصفاقسي 7 10