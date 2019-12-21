الرابطة 1- : فوز نجم المتلوي على النجم الساحلي 1-0

فاز نجم المتلوي على النجم الساحلي 1-0 في اللقاء المتاخر لحساب الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الذي دار بينهما اليوم السبت بملعب المظيلة.

وسجل اسامة العمراني الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 15.

ورفع نجم المتلوي، بفضل هذا الفوز الثاني في الموسم، رصيده الى تسع نقاط من 11 مباراة في المركز الثاني عشر رفقة نادي حمام الانف فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 17 نقطة في المركز السادس من 10 مقابلات.

الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-الاتحاد الرياضي المنستيري 25 11 7 4 0 17 5

2- النادي الإفريقي 22 11 9 1 1 17 1

3-النادي الرياضي الصفاقسي 21 11 7 0 4 14 11

– الملعب التونسي 21 12 6 3 3 14 10

5- الاتحاد الرياضي ببنقردان 18 12 5 3 4 14 15

6- النجم الرياضي الساحلي 17 10 5 2 3 13 8

7- الترجي الرياضي التونسي 16 6 5 1 0 12 2

8- الهلال الرياضي الشابي 14 11 4 2 5 13 15

9- الشبيبة الرياضية القيروانية 12 12 4 0 8 11 18

10 -النادي البنزرتي 11 12 3 2 7 11 22

– المستقبل الرياضي بسليمان 11 11 3 2 6 13 15

12- النادي الرياضي لحمام الأنف9 12 2 3 7 10 20

– النجم الرياضي بالمتلوي 9 11 2 3 6 5 11

14-الإتحاد الرياضي بتطاوين 5 12 1 2 9 4 15