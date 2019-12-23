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توننداكس يفشل في تجاوز عتبة 7 الاف نقطة مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي

2019/12/23 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

فشل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس، توننداكس، في تخطي عتبه 7 ألاف نقطة ، في ختام تداولات الأسبوع الممتد من 16 الى 20 ديسمبر 2019 تحت تأثير تراجع بنسبة 0،15 بالمائة وفق تحليل التونسية للاوراق المالية.

وأغلقت السوق على تداولات بقيمة 52،7 مليون دينار غذتها تداول 6 كتل أسهم تعود 4 منها الى شركة صنع المشروبات بتونس ( 12 مليون دينار) و كتلتين تابعتين لمجموعة تواصل القابضة بقيمة 18،2 مليون دينار.

وتصدر سهم اسمنت بنزرت ، قائمة الأسهم الأكثر نشاطا ، من خلال ارتفاعه بنسبة 12،4 بالمائة ( 1،630 د) في حين ارتفع سهم شركة الايجار العربية لتونس بنسبة 10،6 بالمائة ( 1،980 د).

وتراجع سهم الشركة التونسية للتجهيز بنسبة 16،6 بالمائة ( 5،980 د) في حين حصد سهم مجموعة تواصل القابضة بمفرده 18،2مليون دينار من اجمالي التداولات محققا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة (13،170 د) .

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