عاجل/تحدث عن لوبيات وشخصيات نافذة:جوهر بن مبارك يفضح كواليس الساعات الأخيرة من مفاوضات تشكيل الحكومة..

أكد أستاذ القانون الدستوري وأحد الوسطاء في مسألة مشاورات تشكيل الحكومة جوهر بن مبارك،اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 وجود ماكينة مخفية تحت الأرض في تونس تصنع السياسات.

وقال جوهر بن مبارك في حوار مع اذاعة شمس اف ام، أن هذه الماكينة تحتكرها لوبيات وعائلات تفاجؤوا بشخصين يحاولان لعب دور في تسهيل المشاورات في اشارة لشخصه والحبيب بوعجيلة.

وتابع في ذات السياق أن هذه اللوبيات وهذه العائلات تعودت تدخل الشخصيات النافذة والقوية في السياسة، مشددا على أن دوره يتمثل في تسهيل الاتفاق وتسيير المشاورات.

وكشف بن مبارك، أن النهضة تقدمت بنص مكتوب بخط عماد الحمامي تضمن عرضا بإسناده وزارة العدل ليعين من يشاء على رأسها ووزارة الإصلاح الإداري ووزارة ثالثة (التيار يعرض 3 وزارات ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يختار واحدة من بينها).