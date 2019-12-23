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عاجل/وفاة أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش في الجزائر..

2019/12/23 أخبار عربية, أهم الأخبار, الجزائر, المصدر

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، فارق الحياة اليوم إثر سكتة قلبية.

من هو أحمد قايد صالح؟

ولد الفريق أحمد قايد صالح في 13 جانفي 1940 بولاية باتنة. التحق وهو شاب يالحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم أول أغسطس 1957 بالكفاح، حيث تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و 29 و 39 لجيش التحرير الوطني. غداة الاستقلال و بعد إجراء دورة تكوينية بالجزائر، لمدة سنتين والإتحاد السوفييتي سابقا، لمدة سنتين كذلك من 1969 إلى 1971، حيث تحصل على شهادة خصوصا بأكاديمية فيستريل. كما شارك سنة 1968 في الحملة العسكرية بالشرق الأوسط بمصر.

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