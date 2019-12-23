نائب يكشف موعد الاعلان الرسمي على تركيبة الحكومة وجلسة منح الثقة

أكّد النائب المستقلّ الصحبي سمارة في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن الاعلان عن تركيبة الحكومة سيكون يوم الخميس المقبل مشيرا أنه جلسة منح الثقة ستكون نهاية الأسبوع.

وكتب سمارة :”الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون يوم الخميس 26 ديسمبر والجلسة العامة لمنح الثقة نهاية الاسبوع.

العدد الممكن للأصوات التي ستمنح الثقة للحكومة يتراوح بين 135 و140 صوتا.

الدولة في الأوضاع العادية لا تحتمل الفراغ فماذا إذا كانت في وضعية أزمة!.

المهم هو إثبات الجدية في العمل والمصداقية في الولاء لتونس والمضي بسرعة لخدمة المواطنين.”