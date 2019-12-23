هام/ وزارة الداخليّة تنتدب ملازمين أول

تعتزم وزارة الدّاخليّة فتح مناظرة خارجية لإنتداب ملازمين أول بسلك الحرس الوطني لسنة 2019 من بين المترشّحين الذين تتوفّر فيهم الشّروط التّالية :

– أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية للماجستير، الشهادة الوطنية للهندسة أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى في الاختصاصات المطلوبة التالية:

* علوم التصرف (محاسبة / مالية / تدقيق).

* قانون خاص.

* إعلامية (برمجة / سلامة معلوماتية / هندسة أنظمة المعلومات والمعارف / نظم المعلومات الذكية).

* علم النفس.

* علم الإجتماع.

* فيزياء / كيمياء.

* هندسة مدنية.

* هندسة ميكانيكية بحرية.

* صحافة وعلوم الأخبار.

– الإحراز على الجنسيّة التّونسيّة مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلّة الجنسيّة التّونسيّة.

– العمر 30 سنة على الأكثر بتاريخ 01 جانفي 2019 ويتمتّع المترشّحون الذين أدّوا الخدمة العسكريّة وتحصّلوا على شهادة حسن السّيرة والسلوك من مصالح وزارة الدّفاع الوطني باستثناء من شرط السنّ القصوى للإنتداب في حدود سنة واحدة.

– يمنح إعفاء في السن القصوى مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة بالإدارات المركزية أو الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد.

– يقع تقدير السن القصوى يوم قيام المترشح بتسجيل إسمه في مكتب التشغيل وذلك بالنسبة إلى كل المناظرات الخارجية التي يقع فتحها خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل.

– القدرة صحيّا على العمل باللّيل والنّهار وبكامل تراب الجمهوريّة.

– طول القامة (1.70م) على الأقلّ بالنّسبة للذّكور و(1.65م) على الأقلّ بالنسّبة للإناث.

– التّمتّع بحدّة بصر لا تقلّ عن 15/20 للعينين قبل إصلاح النّظر بالنظارات.

– أن يُثبت الفحص الطبي سلامته من كل الأمراض.

الوثائق المطلوبة:

– مطلب ترشّح محرّر على ورق عادي بإسم السّيد وزير الدّاخليّة (مع ذكر عنوان الإقامة الحالية ورقم الهاتف).

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطـنية.

ـ نسخة من الشهادة الوطنية للماجستير، الشهادة الوطنية للهندسة أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى في الاختصاصات المطلوبة.

ـ شهادة تسجيل بمكتب الشغل والعمل المستقل للذين تجاوزوا السن القانونية.

ـ نسخة من شهادة حسن السيرة بالنسبة للذين أدوا الخدمة العسكرية.

ـ مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

ـ لا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفا بها ولا أن تكون النسخ المصورة مشهودا بمطابقتها للأصل.

ملاحظات:

– يقع إيداع ملفات الترشح بمراكز الأمن والحرس الوطنيين مرجع النظر السكنى حسب العنوان المذكور ببطاقة التعريف الوطنية (كل مطلب يرد على الإدارة مباشرة أو عن طريق البريد يعتبر ملغى).

-حدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 10 جانفي 2020.

– تجرى الإختبارات الطبية والرياضية والتقنية والشفاهية يوم 20 أفريل 2020 والأيام الموالية.

– عدم الاستدعاء لإجراء المناظرة يعتبر إجابة بالرّفض ولا يقع إرجاع الملفّات لأصحابها.