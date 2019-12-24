محمد فال العالم: المنتدى المصرفي المغاربي هدفه تدارس كيفية تسريع الشمول المالي في بلدان المغرب العربي

أكد الامين العام لاتحاد المصارف المغاربية محمد فال العالم على هامش المنتدى المصرفي المغاربي،الذي انعقد يوم 20 ديسمبر الجاري ان الهدف من المؤتمر هو تدارس كيفية تسريع الشمول المالي في بلدان المغرب العربي عن طريق الطفرة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا وخاصة التكنولوجيا المالية.

وبين فال العالم في تصريح للمصدر ان هناك العديد من الانظمة والاختراعات التكنولوجية التي وجدت طريقها للتجسيد في الخدمات المالية ويمكن ان ينتج عن ذلك جلب العديد من المواطنين الذين كانوا تحت النظم المالية التقليدية.

وشدد المتحدث على الدور الهام للرقمنة التي باتت تفرض نفسها اليوم في الدورة الاقتصادية.