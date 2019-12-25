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البوصلة تنتقد ضعف تمثيليّة المرأة في مواقع القرار بالبرلمان

2019/12/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تشهد الدورة البرلمانية الأولى من العهدة البرلمانية الثانية تمثيلا ضعيفا للمرأة في توزيع المسؤوليات صلب مكاتب اللجان البرلمانية القارة و الخاصة.

يعتبر هذا التمثيل تراجعاً مقارنةً بالعهدة السابقة (التي لم تكن بدورها مثالية) على مستوى حضور النائبات بمكاتب اللجان و خاصة على مستوى رئاستها، حيث ستترأس 3 نائبات لجان قارة من أصل 9 لجان، بينما ستترأس نائبة فقط لجنة برلمانية خاصة من أصل 8 لجان.

و تذكر البوصلة أن عدم اعتماد مبدأ التناصف الافقي، خاصة مع التجزء الذي يشهده المجلس الحالي، أدى الى تراجع تمثيلية النساء بمحلس نواب الشعب (من 79 الى 51 نائبة من أصل 217).

الا أن هذا لا يبرر تغييب النساء عن تركيبة مكاتب اللجان و بالتالي عن مواقع اتخاذ القرار.

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