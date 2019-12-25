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فاضل موسى: بلدية أريانة حققت مداخيل تجاوزت 28 مليون دينار سنة 2019

2019/12/25 أهم الأخبار, مجتمع, هاجر كريمي

كشف رئيس بلدية أريانة الفاضل موسى في تصريح اعلامي على هامش ندوة صحفية عقدت أمس للحديث عن خلاصة الجلسات التشاركية  في اطار المؤتمر السنوي للاستثمار 2020 ان بلدية أريانة حققت مداخيل تفوق 28 مليون دينار سنة 2019 .

وأضاف موسى ان استخلاص الموارد الجبائية شهدت تحسنا كبيرا حيث بلغت نسبة الاستخلاص 90 بالمائة وذلك بفضل طريقة عمل المجلس البلدي التي مكنته من هذه النتيجة مشددا على ان هذه المداخيل ليست متأتية فقط من خلال اعتماد الاعفاء الجبائي.

ونوه رئيس ىالبلدية الى ان المشكل تواجهه البلدية في هذا الاطار وهو وجود متساكنين جدد لم تشملهم عمليات الاحصاء في السنوات الاخيرة وبالتالي هناك موراد جبائية خسرتها البلدية مؤكدا ان هذه الموارد مهمة وستعمل البلدية على معالجتها وفق تعبيره.

واشار المتحدث الى زيادة بـ 3 مليون دينار اضيفت لميزانية البلدية.

 

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