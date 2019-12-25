فيديو أثار ضجة/أمني وقريبه يحاولان الاعتداء على سائق حافلة: محمد الشملي يوضح ويكشف لـ”المصدر”..

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيديو أثار ضجة لشخصين قيل ان احدهما عون امن وقريبه يحاولان الاعتداء على سائق حافلة تابعة لشركة نقل تونس.

ويظهر في الفيديو شخص يستظهر ببطاقته المهنية ويقف امام الحافلة في محاولة للاعتداء على السائق.

وبالاستفسار عن تفاصيل الحادثة أوضح المتحدث باسم شركة نقل تونس محمد الشملي في تصريح للمصدر ان الحادثة جدت يوم الأحد الماضي على مستوى الحنايا بجهة باردو اين تعرض شخصين الى الحافلة عدد 78 في محاولة للاعتداء على السائق بحجة انه اصطدم بسيارتهم.

وبخصوص حقيقة صفة احدهما وانتمائه للسلك امني بين الشملي انه لم يتم التاكد بعد من كونه امني ام لا مشيرا الى ان الممثل القانوني للشركة اتصل يوم الحادثة بالوحدات الامنية وحلت دورية امنية على عين المكان كما توجه الى مركز الامن بالجهة مع السائق وتم تحرير محضر في الغرض والشركة بصدد تتبع حيثيات القضية على حد تعبيره.