الهايكا توقف هذا البرنامج لمدّة شهرين

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، إيقاف برنامج “لا كلاس” (الفصل) الذي يتم بثه على قناة “تونسنا” لمدة شهرين.

ويعود هذا الايقاف لما تضمنته حلقة 14 ديسمبر 2019 من مخالفات “تتعلق خاصة بتوظيف الأطفال دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم وعدم إدراكهم للمعطيات المقدمة لهم، بما يمس من مصلحتهم الفضلى التي تقتضي ضرورة النأي بهم عن التجاذبات السياسية وغيرها”.

وقرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة المذكورة موضوع المخالفة وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.