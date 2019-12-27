خطير/اختطاف 13 تاجرا موريتانيّا على الحدود الليبية..

أفادت وكالة الأنباء الموريتانية أن 13 تاجرا موريتانيّا تم اختطافهم خلال الساعات الماضية من مناجم على الحدود الليبية التشادية.

وأوضحت أن 9 موريتانيين اختطفوا البارحة على دفعات من المناجم، قبل أن يختطف ثلاثة آخرون صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019.

وأكد مصدر للوكالة أن “سيارة مظللة النوافذ وصلت إلى أحد المناجم بمنطقة جال كلجه الليبية لاختطاف الدفعة الأولى لتعود في وقت لاحق لاختطاف أي موريتاني تتعرف عليه”.

ونتبعت أن “مصادرها رجحت أن تكون مجموعة من تجار التبو التي تتبع لها المنطقة هي من تقف خلف عملية الاختطاف، وذلك على إثر اتهام التبو لتاجر موريتاني بالهروب بمستحقات مالية لهم عليه”.

ويعمل الموريتانيون الثلاثة عشر المختطفون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.