عماد الدّايمي يكشف صفقة بالمليارات من أجل تعيين وزير للنقل في حكومة الجملي

حذّر النائب السابق بمجلس نوّاب الشعب عماد الدايمي من تدخّل لوبيات فساد في تعيين وزير النقل.

وأشار الدايمي أن بعض الأطراف دفعت مبالغ ماليّة ضخمة من أجل تعيين عادل الجربوعي كوزير للنقل وفي ما يلي ما كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”:

” من مصدر مؤكد، لوبي فساد طامع في الحصول على صفقات كبرى في مجال النقل تتضمن توسعة مطار قرطاج وخوصصة الخطوط التونسية الفنية وغيرها .. ينجح في فرض اسم عادل الجربوعي كاتب الدولة الحالي للنقل كوزير نقل في حكومة الجملي مقابل دفع مبلغ 1,5 مليون دينار لصالح نبيل القروي الذي اشترط ذلك الشخص في ذلك الموقع للمصادقة على الحكومة في البرلمان ..

ان تم فعلا تكليف الجربوعي بوزارة النقل فسيكون من العار على شرفاء المجلس المصادقة عليها ..”