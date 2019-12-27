سمير ديلو يعلّق على الأسماء المطروحة في حكومة الجملي

أكد القيادي بحركة النهضة سمير ديلو اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 ان اغلبية الاسماء المتداولة في الفضاء الافتراضي في الايام الاخيرة حول تركيبة الحكومة القادمة غير صحيحة وغير دقيقة. .

واضاف في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” انه تم اعلامهم في مجلس نواب الشعب بالاستعداد لامكانية عقد جلسة عامة يوم غد في صورة عرض تركيبة الحكومة الجديدة اليوم

وفي ما يتعلق بمنح البرلمان الثقة للحكومة من عدمه اوضح ديلو ان الثابت ان الشكوك حول ذلك ستبقى تحوم حتى اخر لحظة وانه يتعين كذلك العمل حتى اخر لحظة على استجماع كل الشروط لتنال الحكومة الثقة.