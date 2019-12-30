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حالة استنفار وجاهزية عالية لمختلف القوات الحاملة للسلاح على الحدود بين تونس وليبيا

2019/12/30 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد مصدر أمني مسؤول بولاية تطاوين، امس الأحد، أن مختلف القوات الحاملة للسلاح على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا على مستوى عال من الجاهزية واليقظة، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وتحسبا لاي اختراق محتمل جراء الاحداث الجارية داخل القطر الليبي.

وأشار إلى أن عائلة ليبية تتكون من 12 فردا عبرت خلال الأسبوع المنقضي الحدود الليبية التونسية بطريقة غير شرعية هربا من الصراع المسلح الدائر بالعاصمة الليبية طرابلس، لتصل إلى ولاية تطاوين أين تم ايقافها من قبل قوات الأمن الداخلي وايواؤها بأحد المساكن الخاصة بمدينة تطاوين بعد القيام بالاجراءات القانونية في شأنها.

وأكد، في هذا السياق، أن الوضع في المنطقة عادي، ولم تشهد حركة عبور الحدود تزايدا هذه الايام، بما ينفي إمكانية تدفق لاجئين على بلادنا في الوقت الراهن، مؤكدا أن مختلف الاطراف المعنية مستعدة تمام الاستعداد لكل السيناريوهات في حال لجوء مواطنين ليبيين إلى بلادنا.

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