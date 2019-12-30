تفاصيل الاطاحة بـ6 أشخاص بالقيروان

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2019 أنّ الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة تمكنت يوم أمس بمشاركة وحدات تابعة لإقليم الأمن الوطني بالمدينة والفوج الجهوي لحفظ النظام بالجهة من القبض على 6 عناصر مفتش عنهم وتقديمهم الى العدالة.

وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته بموقعها الرسمي أنّ الموقوفين مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائية مُختلفة من أجل تورّطهم في قضايا عدليّة موضوعها “السرقة وإهمال عيال والإعتداء على الأخلاق الحميدة”.

وأضافت أنه بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.