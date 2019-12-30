أثار ضجة: مخلوف يكشف هوية النائب الذي كان يعمل عازفا في فرقة شمس الدين باشا..

كشف الفنان الاستعراضي شمس الدين باشا، خلال استضافته في برنامج “نجوم” ان احد نواب ائتلاف الكرامة في البرلمان الحالي كان يعمل معه في فرقته.

وفي تعليقه على هذا التصريح قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف افي تصريح لموزاييك اليوم الاثنين انّ المقصود من حديث شمس الدين باشا هو النائب عن كتلته زياد الهاشمي الذي غادر تونس منذ 15 سنة، مشيرا إلى أنّه متحصل إلى جانب دراسته الأكاديمية على شهادة في الموسيقى العربية وهو فنان وعازف كمنجة وعمل سابقا في صفوف بعض الفرق الموسيقية عندما كان يبلغ من العمر 17 سنة.

وتساءل مخلوف في هذا الإطار قائلا “لماذا أثيرت هذه الضجة المنحطة التي أطلقها الإعلامي سمير الوافي والفنان شمس الدين باشا وإدعاء هذا الأخير البطولة بقوله إنّه سافر معه سنة 1999 لإحياء حفل بمناسبة ذكرى 7 نوفمبر في ألمانيا”.

وأشار رئيس كتلة ائتلاف الكرامة إلى أنّ الهاشمي كان يعوّل على نفسه عندما كان شابا “ويكسب ماله بعرق جبينه قبل أن ينخرط في الثورة واليوم أصبح من المدافعين عن دولة القانون وهو موسيقي تعامل مع كل الفنانين”.

وأضاف “منذ أن استمعت الى تصريح شمس الدين باشا اندهشت من ردود الأفعال …نحن فنانون ورياضيون نحبّ الحياة. أين الإشكال في ذلك ؟” وفق تعبيره.