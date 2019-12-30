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حالة يقظة واستنفار على الشريط الحدودي..وزارة الدفاع تكشف..

2019/12/30 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

في إطار مزيد التوقي من المخاطر والتهديدات التي قد تمسّ من أمن البلاد واستقرارها بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة والوضع بالمنطقة والتي قد تستغلها العناصر الإرهابية للقيام بأعمال إرهابية، افادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها انها عزّزت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الإجراءات الأمنيّة والتدابير الوقائيّة بملازمة أقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية على مستوى الشريط الحدودي ومراقبة المنشئات الحساسة والحيويّة وتكثيف التواجد الأمني بالمناطق السياحية والأماكن العامة.

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