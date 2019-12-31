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مطار تونس قرطاج/تفاصيل عملية احباط تهريب 230 غرام من الكوكايين..

2019/12/31 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أحبطت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج ، مساء أمس الإثنين ، محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين تزن حوالي 230غ تم ضبطها بحوزة مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من باريس,

واوضحت الديوانة في بلاغ لها ان المسافر الذي عمد الى إخفاء المادة المخدرة في ملابسه الداخلية ، صرح أنه تسلم هذه المادة من عناصر تنشط في تجارة المخدرات بفرنسا قصد إيصالها لشخص بتونس يجهل هويته مقابل مبلغ من المال.

وضبطت نفس الفرقة ، قطعة أخرى من مخدر القنب الهندي تزن حوالي 7غ داخل الأغراض الشخصية لنفس المسافر صرح بأنها استهلاكه الشخصي علما وان المشتبه به احيل إلى إدارة الأبحاث الديوانية قصد استكمال اجراءات التحقيق و التتبع.

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