رئاسة الجمهوريّة لم تراسل مجلس النواب بخصوص تركيبة حكومة الجملي.. والحبيب خضر يوضّح

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رئاسة الجمهوريّة لم تراسل مجلس النواب بخصوص تركيبة حكومة الجملي.. والحبيب خضر يوضّح

2020/01/02 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد الحبيب خضر مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 2 جانفي 2020، أنه لم يرد للبرلمان حتى الآن مراسلة من رئاسة الجمهورية حول طلب تحديد جلسة عامة للمصادقة على الحكومة الجديدة، مرجحا وصول المراسلة اليوم.

ورجح خضر أنه في صورة وصول المراسلة اليوم فان مكتب المجلس الذي ذكر بأنه في حالة انعقاد دائم سيلتئم غدا الجمعة لتحديد موعد الجلسة العامة بداية الاسبوع المقبل (الاثنين او الثلاثاء)، مفيدا بأن المجلس سيتثبت من المراسلة ومن مرفقاتها منها الاحالة من رئاسة الجمهورية والوثيقة الاصلية الصادرة من الجملي وملخص برنامج الحكومة ووثيقة تتضمن التعريف باعضاء الحكومة (سيرة مقتضبة لكل عضو).

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