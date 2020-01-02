سمير ديلو: “الجملي نظر في الأسماء التي رفضتها النهضة وهيئة مكافحة الفساد”

أكد القيادي والنائب عن حركة النهضة سمير ديلو، اليوم الخميس 2 جانفي 2019، أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي نظر في عدد من الاسماء المقترحة لتقلد حقائب وزارية بعد الملاحظات التي قال انه تلقاها من حركة النهضة وهيئة مكافحة الفساد والراي العام بخصوصها، نافيا ان يكون الجملي بصدد اجراء مشاورات جديدة حول تركيبة حكومته.

وأضاف ديلو لدى حضوره في برنامج “90 دقيقة” على اذاعة “ifm”، أن “الجملي تعهد بالنظر في جملة الملاحظات التي وردت عليه حتى وان لم تكن صادرة عن جهات رسمية”، مذكّرا بأنه” لم يكن هناك اجماع داخل النهضة على القرار الاحادي الذي اتخذه الجملي بان تكون حكومة كفاءات مستقلة لا تنتمي للاحزاب خاصة بعد فشل المشاورات الاولى مع الاحزاب التي كانت معنية بتشكيلة الحكومة (التيار والشعب وتحيا تونس)”.