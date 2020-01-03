الطقس اليوم وغد: سحب قليلة على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بأقصى الشمال

يتسم طقس، الجمعة، بظهور ضباب محلي في الصباح وسحب قليلة على كامل البلاد تكون أكثر كثافة بمناطق أقصى الشمال. وتهب الرّياح من القطاع الغربي قويّة نسبيّا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقيّة وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقيّة المناطق.

ويكون البحر مضطربا بخليج قابس، قليل الاضطراب بالسواحل الشمالية ومتموّجا ببقيّة السواحل.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 13 و 17 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتكون السماء غدا، السبت 04 جانفي 2020، مغشاة جزئيا على أغلب المناطق ثم تدريجيا كثيفة السحب بالشمال مع نزول أمطار متفرقة آخر النهار وتكون مؤقتا رعدية أثناء الليل. وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد. ويكون البحر مضطربا فتدريجيا شديد الاضطراب بالشمال. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.