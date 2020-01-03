سمير الوافي يهاجم الحبيب الجملي: لا تستبلهنا..فأغلب وزرائك إستقلاليتهم إشاعة”..

دعا الإعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الى احرتام عقول التونسيين وعدم استبلاهم من خلال تاكيده على استقلالية الشخصيات المقترحة في التشكيلة الوزارية.

وفي ما يلي النص الكامل للتدوينة وما قاله الوافي:

”أتمنى التوفيق لرئيس الحكومة السيد الحبيب الجملي إذا تجاوز عقبة ثقة مجلس النواب…ليس لشخصه ولكن لتونس…لكن رجاء يا سي الحبيب إحتراما لعقولنا لا تكرر كلمة حكومة مستقلة…ولا تستبلهنا بإيهامنا بذلك…واذا بدأنا بك و أغمضنا أعيننا عن إستقلاليتك المزعومة…فأغلب وزرائك إستقلاليتهم إشاعة وبعضهم أكثر ولاء وإنتماء ووفاء لأحزابهم أكثر من المنتمين لها والمنخرطين فيها…ونعرف تاريخ وسيرة ومواقف هذا وذاك…فاحترم عقولنا ولا تحول إستبلاهنا وكأننا سذج…أكثر من نصف الحكومة نعرف ولائهم السياسي والايديولوجي والحزبي…ونجاحك او فشلك مسؤولية من كلفك واختارك…وربي يوفقك إذا نلت ثقة المجلس…فهذه آخر فرصة للبلاد…ولطبقة سياسية كاملة…!

إذا نجحت لن يحاسبك أحد على الاستقلالية وسيقاسمونك النجاح…واذا فشلت لا قدر الله سيتبرؤون منك وتدفن سياسيا في مقبرة النسيان…!”

وتجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة المكلف قد اعلن امس عن تشكيلة حكومته التي ضمت 42 وزيرا وكاتب دولة.