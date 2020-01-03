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كمال الحجام وزيرا للتربية: لسعد العقوبي يعلق ويكشف..

2020/01/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

في اول تعليق له على اقتراح كمال الحجام وزيرا للتربية في حكومة الجملي قال الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إنّ كمال الحجام، يشغل حاليا خطة مدير عام بالوزارة نفسها و كان مدافعا عن سياسات كل الوزراء المتعاقبين على هذه الوزارة، وبالتالي لا يُمكن الحُكم عليه، لأنه كان دائما حاملا لتصوّرات مختلفة.

وأضاف في تصريح اليوم لـ”الجوهرة أف أم” أن غياب رؤية واضحة له، سيستوجب حديثا معمّقا معه حول التوجهات العامة التي سيتخذها، مشيرا إلى أن “المُتنفذين داخل الوزارة دفعوا به إلى هذا المنصب للحفاظ على السياسة نفسها”.

وتابع اليعقوبي “سياسة النقابة العامة للتعليم الثانوي لن تتغيّر وسوف نطرق الباب حال تسلّمه لمهامه للحصول على مستحقاتنا التي يعرف تفاصيلها.. ولن ننتظر كثيرا من أجل تطبيق كل البنود الواردة في اتفاق 9 فيفري وملف الإصلاح” حسب تعبيره.

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