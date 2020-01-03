فضح بعض الأسماء/زهير المغزاوي يكشف لـ”المصدر”: حكومة الجملي لا كفاءة ولا استقلالية..ولن نمنحها الثقة..”

أكد رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي اليوم الجمعة 03 جانفي 2020 ان حزبه لن يمنح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وأرجع المغزاوي في تصريح لـ“المصدر” اسباب عدم منحها الثقة الى وجود أسماء في التشكيلة الوزارية لدى حزبه تحفظ بخصوصهم مشيرا الى ان بعض الأسماء المقترحة لا كفاءة ولا استقلالية وقيادات في الصف الثاني لبعض الأحزاب حسب تعبيره.

وقال المغزاوي ان الحكومة هي حكومة النهضة وقلب تونس مشددا على انها من اضعف الحكومات التي عرفتها تونس ولا يمكن لها ان تنجح في تحقيق الحد الأدنى من تطلعات التونسيين.

واستنكر المغزاوي في السياق ذاته محافظة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي على بعض الأسماء على غرار روني الطرابلسي على راس وزارة السياحة الذي تدورحوله شبهات بسبب تصريحاته حول اليهود الصهانية على حد تعبيره.

واستغرب ايضا المحافظة نور الدين السالمي وتسميته على راس وزارة البيئة بعد ان كان وزيرا للتجهيز رغم انه لم يحقق اي شي للوزارة ومعروف بانتمائه لحركة النهضة وشارك في حملتها الانتخابية وفق قوله.

واشار ايضا الى اقتراح وزير تتعلق به شبهات فساد ووزير تشغيل شقيق نائبة في النهضة ووزير فلاحة كان يعمل مع الترويكا…

واكد المغزاوي ان الجملي حاول ايهام التونسيين ان وزراء حكومته مستقلين في حين ان اغلبهم ينتمون للنهضة.

وشدد المغزاوي على ان الحكومة لا ترتقي الى تطلعات التونسيين وان البلاد بحاجة الى حكومة سياسيا قوية قادرة على الاستجابة لانتظارات التونسيين ومعالجة القضايا الحارقة.