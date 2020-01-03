توننداكس يفقد 0،44 بالمائة في افتتاح الحصّة الأخيرة من الأسبوع

فقد المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” في افتتاح الحصّة الأخيرة من الأسبوع (من 30 ديسمبر 2019 إلى 3 جانفي 2020) 0،44 بالمائة من حجمه ليصل إلى مستوى 7008،02 نقطة وسط معاملات بقيمة 2،967 مليون دينار.

وتصدّرت أسهم التونسية للصناعات الصيدلية قائمة الارتفاعات بعد زيادة قيمتها بنسبة 2،85 بالمائة (5،400 دينار) تبعتها أسهم أوفيس بلاست بنسبة 2،72 بالمائة (2،640 د) وأسهم “موبل انتريور” بنسبة 2،57 بالمائة (3،980 د) فمونوبري بنسبة 2،56 بالمائة (8 دنانير) ثم أسهم مخابر يونيماد بنسبة 2،50 بالمائة (9،430 د).

في المقابل تقلصت قيمة أسهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 2،80 بالمائة (4،510 د) وصنيماد بنسبة 2،77 بالمائة (1،750 د). كما تقهقرت أسعار أسهم لاندور بنسبة 2،59 بالمائة (7،500 د) وشركة الايجار العربية لتونس ب2،42 بالمائة (1،610 د) والبنك التونسي ب2،24 بالمائة (7،400 د).