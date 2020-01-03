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فيديو/بعد حالة الرعب والهلع التي عاشها المسافرون: الخطوط التونسية تكشف ما حصل في رحلة نيس..

2020/01/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أوضحت شركة الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم الجمعة 03 جانفي 2020 أن الإشكال الذي طرأ على الرحلة القادمة من نيس يوم 2 جانفي 2020 ”والمتمثل في اضطراب نظام تشغيل الأضواء بالطائرة يعتبر عاديا إضافة إلى أنّه طرأ الطائرة على الأرض، حيث أنه تمّ تلافيه بمجرّد عملية فنية بسيطة” وفق نص البلاغ.

وعبرت الشركة عن شكرها لطاقم الطائرة ”نظرا للحرفية التي تمّ التعامل بها مع هذه الحادثة رغم الخوف الذي انتاب بعض المسافرين”، كما تقدّمت في نفس الوقت بالاعتذار لحرفائها عن هذا الإزعاج مؤكدة حرصها على سلامتهم.

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من رحلة نيس تونس العاصمة اليوم على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية.

Publiée par Tunisia FM sur Jeudi 2 janvier 2020

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