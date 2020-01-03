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هذا ما قرره القضاء في حق رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني..

2020/01/03 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اصدر القاضي الفردي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم قرار سراح في حق رئيس النادي البنزرتي عبد السلام السعيداني من اجل جريمة اصدار شيك دون رصيد في مجموع قضايا غيابية عددها 21 قضية احيل بشانها اليوم جميعاعلى انظارها ، بعد ان تقدم محاميه الأستاذ احمد كندارة بما يفيد الخلاص في 17 منها بينما بقية القضايا وعددها أربعة (04) واستجابة لطلب لسان الدفاع تم تاخيرهم لجلسة يوم 21 فيفري المقبل من السنة الجارية 2020 بحالة سراح ، وفق تأكيد مصدر امني مسؤول لمراسل “وات”.

يذكر ان رئيس النادي البنزرتي مثل اليوم امام هيئة القاضي الفردي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت وهو في حالة إيقاف بتهمة مخالفة مجلسية حكم فيها ضده مثلما هو معلوم 15 يوم سجنا، ما فتئت مجموعات الأحباء والهيئة المديرة وأيضا رؤساء النوادي السابقين للنادي وبقية المتعاطفين من الهياكل الرياضية وغيرها ينادون بالافراج عنه وفك الازمة الحالية التي يتخبط فيها النادي البنزرتي رئيسا وناديا واحباء واخرها توجه رؤساء النادي البنزرتي بنداء عاجل لرئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل وإصدار عفو خاص عنه .

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