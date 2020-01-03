حاتم المليكي يكشف موقف حزب قلب تونس من المصادقة على حكومة الجملي

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قال القيادي، بحزب قلب تونس، حاتم المليكي اليوم الجمعة 3 جانفي 2020، إن الحزب سيساند الحكومة إذا كانت لها أولويات محاربة الفقر والقضاء على 5 مشاكل في عديد القطاعات.

وأضاف المليكي، أن الحكومة يجب أن تركز على المشاكل في: القطاع الاقتصادي، المرفق العمومي، وتحارب سوء الادارة والفساد، تحارب الفقر، وسوء توزيع الثروات.

وأشار إلى أن طبيعة الحكومة وتوجهاتها ايجابية، لكن قرار التصويت لمنحها الثقة، هي مسائل سياسية يتم تداولها في مجلس وطني للحزب.

وأكد ان حزبه داعم لفكرة حكومة كفاءات مستقلة، ذات برنامج اقتصادي-اجتماعي، تركز على محاربة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي