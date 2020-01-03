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بعد تسريب تشكيلة الحكومة قبل الاعلان عنها/هشام عجبوني لـ”المصدر”: هيبة الدولة استبيحت..ويجب فتح تحقيق”..

2020/01/03 أهم الأخبار, سياسة, هاجر كريمي

استنكر القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام عجبوني تسريب تشكيلة حكومة الجملي ليلا وقبل ساعات من اعلانه عنها رسميا.

وقال هشام عجبوني في تصريح للمصدر اليوم الجمعة أن هيبت الدولة استبيحت وان هناك من يعبث بالبلاد ومصلحة البلاد.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة فتح تحقيق في الحادثة للكشف عن من يقف وراء ذلك ومحاسبة المسؤول ..متابعا “في دولة تحترم نفسها يتم فتح تحقيق جدي ومحاسبة المخطئين”..

ويذكر ان صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك قد تداولت في ساعة متاخرة من ليلة الأربعاء وثائق تضمنت التشكيلة الوزارية لحكومة الحبيب الجملي ليتضح يوم امس خلال الاعلان عنها رسميا انها نفس التشكيلة لم تطرأ عليها سوى تغييرات بسيطة في اسمين او ثلاث للشخصيات المقترحة.

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