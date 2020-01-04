في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم

الحمل

عاطفيا: يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

مهنيا: القمر ما زال في برجك يعمل لصالحك ويساعدك اليوم على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

الثور

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

عاطفيا واجتماعيا: ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.

الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ماليا ومهنيا: يمكنك اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية كي تصل لأهدافك.

السرطان

عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

مهنيا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

الأسد

عاطفيا واجتماعيا: تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

العذراء

عاطفيا واجتماعيا: الكواكب مجتمعة بمنزل الحب لتمنحك طاقة عاطفية وروح ودودة تساعدك على الاقتراب من الجميع.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.

الميزان

عاطفيا وصحيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون أكثر تسامحا مع شريك الحياة ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

مهنيا وماليا: تستطيع أن تتغلب على المعوقات بإصرارك وباحترامك لحقوق الآخرين.

العقرب

اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك اليوم أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وأن تضع حلولا جذرية للصراعات.

مهنيا وصحيا: رغم الضغوط القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.

القوس

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

مهنيا وماليا: المريخ في برجك ويجعلك ذلك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

الجدي

عاطفيا وعائليا: القمر ما زال في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

الدلو

عاطفيا واجتماعيا: تمدك الأفلاك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

ماليا ومهنيا: ما زال القمر في صفك ويساعدك اليوم على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

الحوت

مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في قراراتك العملية والمادية.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأثير في الآخرين باقتدار وتستخدم منطقا سليما.