بنقردان : القبض على 7 أجانب اجتازوا الحدود البرية مع ليبيا نحو تونس خلسة 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إيقاف 7 أجانب في ولاية مدنين كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني ببنقردان (ولاية مدنين)، ضبطت يوم أمس الجمعة، سبعة (7) أشخاص يحملون جنسيات دول افريقية مختلفة كانوا بصدد اجتياز الحدود الليبية باتجاه التراب التونسي خلسة .

وأذنت النيابة العمومية، إثر مراجعتها، بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم من أجل “دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية” واتخاذ ما يتعين في شأنهم.

وكانت دورية للحرس الوطني ببنقردان قد ضبطت أول أمس الخميس، 7 أجانب كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية التونسية خلسة .