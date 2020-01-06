اليوم/ حركة النهضة تحسم قرارها بخصوص منح الثقة لحكومة الجملي من عدمه

بعد اقتراحها على رأس وزارة الخارجيّة ثمّ التخلّي عنها: ألفة الحامدي تكشف كواليس مشاوراتها مع الجملي

قضيّة فساد تلاحق وزير الشؤون الاجتماعيّة المقترح في حكومة الجملي: سيّد بلال يوضّح

هكذا سيكون الطقس اليوم

عاجل/ السطو على مؤسسة عمومية في مونبليزير..وهذه التفاصيل..

2020/01/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

عمد مجهولون فجر اليوم الاثنين 6 جانفي 2020 إلى الاعتداء على حارس مقر المصالح المشتركة التابع لوزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بسلاح أبيض ‘سكين’، في منطقة مونبليزير بالعاصمة.

وأكدت مصادر في تصريح لاذاعة موزاييك أن المعتدين تمكنوا من الولوج داخل المقر بنيّة سرقة محتوياته فجرا، وبوصولهم إلى الطابق الخامس اعترضهم العون حيث قاموا بتقييده وتهديده في مرحلة أولى ثم عمدوا إلى الاعتداء عليه وسددوا له طعنات في مناطق مختلفة من جسده، ولاذوا بالفرار.

وأضافت مصادرنا انه تم نقل العون إلى المستشفى ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn