عاجل/ السطو على مؤسسة عمومية في مونبليزير..وهذه التفاصيل..

عمد مجهولون فجر اليوم الاثنين 6 جانفي 2020 إلى الاعتداء على حارس مقر المصالح المشتركة التابع لوزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بسلاح أبيض ‘سكين’، في منطقة مونبليزير بالعاصمة.

وأكدت مصادر في تصريح لاذاعة موزاييك أن المعتدين تمكنوا من الولوج داخل المقر بنيّة سرقة محتوياته فجرا، وبوصولهم إلى الطابق الخامس اعترضهم العون حيث قاموا بتقييده وتهديده في مرحلة أولى ثم عمدوا إلى الاعتداء عليه وسددوا له طعنات في مناطق مختلفة من جسده، ولاذوا بالفرار.

وأضافت مصادرنا انه تم نقل العون إلى المستشفى ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.