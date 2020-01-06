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هام/ نبيل القروي يحسم موقفه بخصوص تصويت نواب “قلب تونس” لحكومة الجملى

2020/01/06 أهم الأخبار, المصدر, سياسة


أكّد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس أن حزبه لن يمنح الثقة لحكومة الجملي داعيا الى مراجعة تركيبتها .

وابرز القروي في حوار مع قناة “نسمة” ” أن ما يقولونه عنها انها حكومة كفاءات ، لكن تبين بعد الاطلاع عليها أن أغلبية هذه الكفاءات نهضوية “.

وكشف ان الجملي لم يتشاور مع قلب تونس حول التركيبة والاسماء وأنه لم يتجاوب لا مع اقتراحاته ولا مع برنامجه. مبينا أن الحزب يعتبر ان الحكومة ضخمة العدد وأن هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لا يعكسان ارادة ناخبي 2019 .

ودعا الى اقرار اجراءات وتعديلات ومراجعات للحكومة شكلا ومضمونا ، مبرزا ان التوجه الاقرب بالنسبة للحزب في صورة إصرار الجملي على موقفه سيكون عدم التصويت للحكومة .

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