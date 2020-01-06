بنزرت: تأجيل اضراب أعوان شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة من 08 الى 22 جانفي الجاري

قرر الطرف النقابي بشركة الحديد الصلب “الفولاذ” بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، اليوم الاثنين، تأجيل الاضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 8 جانفي الجاري بالمؤسسة الى يوم 22 من نفس الشهر، وذلك وفق ما ورد بمحضر اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم بمقر الولاية.

وجاء بنص المحضر، الذي تحصل مراسل (وات) بالجهة على نسخة منه، تمسك الطرف النقابي بضرورة الاستجابة للنقاط المتفق بشأنها بين الطرفين الإداري والنقابي بتاريخ 23 افريل 2019، والتي لم تضمّن بالمراسلة التي كان وجهها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية للسيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبار ان تلك النقاط، وفق موقف الطرف النقابي بمصنع الفولاذ، ليست لها صبغة مالية.

من جانبه، أكد ممثل الإدارة بالمصنع، تعليق مراسلة وزير الوظيفة العمومية بتاريخ 24 ديسمبر 2019 وذلك في اطار مزيد توضيح باقي النقاط التي لم ترد بشأنها إجابة صريحة وتفاعلا مع موقف الطرف النقابي المتمثل في تأجيل الاضراب.

وتعلقت أبرز النقاط الخلافية والمطالب النقابية، بعدم برمجة ما تم الاتفاق بشأنه في محاضر الجلسات السابقة صلب قانون المالية لسنة 2020 ومن أهمها، التطهير المالي والاجتماعي، وأيضا عدم مصادقة مصالح رئاسة الحكومة على ما تم الاتفاق حوله خلال المفاوضات الاجتماعية في جانبها الترتيبي لسنوات 2019/2018/2017 ، رغم توقيعه من قبل مصالح وزارة الصناعة منذ افريل 2019 ، على غرار ما وقع بمؤسسات عمومية مشابهة.

وأشرف على اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المعتمد الأول عادل المبروك نيابة عن والي الجهة، بحضور كل من ممثلي النقابات الأساسية بالمصنع وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة سامي السيد، وعن إدارة المصنع سامي القبطني، ورئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت، لطيفة الهمامي.