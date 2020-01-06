وزارة التعليم العالي تنشر رزنامة مناظرات اعادة التوجيه الجامعي دورة مارس 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تنظم خلال الفترة من 16 الى 27 مارس 2020 مناظرات اعادة التوجيه الجامعي في مختلف شعب التعليم العالي دورة مارس 2020، وذلك لفائدة الطلبة المحرزين على شهادة الباكالوريا او شهادة معادلة لها خلال سنة 2018 او سنة 2019

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ستتولى اصدار بلاغ في الغرض عبر مواقع الواب الخاصة بها، يتضمن الشعب المعنية بالمناظرة والشعب التي تتطلب اختبارات موحدة ورزنامة الاختبارات وعدد البقاع المفتوحة وآجال الترشح والوثائق المطلوبة.

وأشار البلاغ الى ان جامعة سوسة ستتولى تنظيم المناظرة الموحدة لشعب الطب وطب الاسنان والصيدلة بالنسبة لهذه الدورة، مبينا ان بطاقة الترشح الخاصة بالمناظرة الموحدة لشعب الطب وطب الاسنان والصيدلة التي تحتوي على الوثائق المطلوبة تعمر على موقع واب جامعة سوسة على ان توجه المطالب وجوبا للجامعة المذكورة.

ويمكن للطالب ان يترشح لمناظرة واحدة او اكثر من المناظرات المفتوحة بجامعة واحدة او بعدة جامعات او بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية حسب ما تسمح به رزنامة اجراء الاختبارات، من خلال تعمير بطاقة الترشح وتوجيهها مع الوثائق المطلوبة في الاجال التي تحددها الجامعة المرغوب في الانتماء الى احدى المؤسسات الراجعة اليها بالنظر او الادارة العامة للدراسات التكنولوجية مع التثبت من تاريخ ختم الترشحات.

وشددت الوزارة على انه يتعين على الطالب المترشح الرجوع الى دليل التوجيه الجامعي عن بعد لسنة 2019 للتاكد من مطابقة نوع البكالوريا المتحصل عليها مع الشعبة المطلوبة والشروط الخاصة بالشعبة، مؤكدة في هذا الصدد، ان جميع الشعب الواردة بدليل التوجيه الجامعي عن بعد لسنة 2019 خاضعة لمناظرات التوجيه الجامعي باستثناء المراحل التحضيرية للدراسات الهندسية، حسب نص البلاغ.

وأضافت ان قبول الناجحين في مناظرات اعادة التوجيه الجامعي (دورة مارس 2019) باحدى الشعب يتم حسب ترتيبهم التفاضلي وترتيب اختياراتهم، وان النتائج المصرح بها نهائية ولا يتم اعتماد قائمات انتظار.