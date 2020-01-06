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آخر مستجدّات قضيّة شحنة القمح الملوثة باشعاعات نوويّة

2020/01/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تنقلت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد، اليوم الاثنين 06 جانفي 2019، إلى ميناء سوسة، في إطار التحقيق حول شبهة شحنة القمح الفاسدة التي تم إدخالها عبر ميناء سوسة شهر أوت الماضي.

وحضر جلسة اليوم كل من أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد وممثلون عن ديوان الحبوب بسوسة والإدارة الجهوية للصحة بسوسة وديوان البحرية التجارية والموانئ إدارة ميناء سوسة وممثلون عن الحرس الديواني بسوسة والحرس البحري بسوسة والإدارة الفرعية للرقابة الصحية على نقاط العبور بسوسة.

ويذكر أن نوال المحمودي المتفقد السابق بمركز المراقبة الصحية للحدود بميناء سوسة، شدّدت على أنّ شحنة القمح الفاسد قادمة من أوكرانيا وليس من بلغاريا، متهمة السلطات التونسية “بالمغالطة” في هذا الموضوع، خوفا من وجود آثار إشعاعات نووية تعود إلى حادثة مفاعل “تشرنوبيل”.

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