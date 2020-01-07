” LG G9 ” : هاتف ذكي يجمع بين الرقيً والأناقة ومميزات رائدة وغير مسبوقة

تنفرد شركة ” آل – جي ” بمقاربة بسيطة للغاية لمواجهة منافسيها والتعامل معهم . ومن هنا تقدم الشركة علامات رائدة ودائمًا متسقة ومتناسقة جدّا من جيل إلى جيل آخر. وقد كشفت ” OnLeaks ” و ” CashKaro ” مؤخرا عن جملة من العروض التي تشير إلى الشكل الذي قد يبدو عليه هاتف ” LG G9 ” الذي طال انتظاره من الجميع .

وفي إطار هذه الرؤية دائما يبدو أن هذا الهاتف الجديد يشبه إلى حد كبير هاتف ” G8X ” الذي قد يكون خضع إلى بعض التحسينات العملية .

ولعلّ الميزة الأكثر وضوحًا لهذا الهاتف الذكي هي المستشعر الرباعي الخلفي المصحوب بجهاز ” فلاش ” مزدوج وقد تم تنظيم كل شيء بشكل أفقي.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الهاتف الذكيّ ” LG G9 ” أن يستفيد خلافا للعديد من الهواتف الأخرى عالية الجودة من محمل ( أو مقبس ) ” Jack 3,5 mm ” . أما بالنسبة إلى الباقي فإن القليل من المعلومات فقط متوفّر حاليا حول الميزات والملامح الأخرى لهذا الهاتف الرائد.